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«الخارجية الروسية»: واشنطن تحاول فرض سباق تسلح جديد في أوروبا

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«الخارجية الروسية»: واشنطن تحاول فرض سباق تسلح جديد في أوروبا «الخارجية الروسية»: واشنطن تحاول فرض سباق تسلح جديد في أوروبا

الخارجية الروسية

 

(أ.ش.أ)

أوضحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الولايات المتحدة تطلق فعليًا سباقًا جديدًا للتسلح في أوروبا، محذرة من أن خطط واشنطن لنشر قوات مسلحة على نطاق واسع له احتماليات مدمرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية: “إن خطط نشر قوات مسلحة على نطاق واسع في أوروبا التي تنفذها الولايات المتحدة، تنذر بإمكانات مدمرة على الهيكل الأمني الأوروبي بالكامل”.

وتابعت زاخاروفا، أن تلك الخطط “تخلق كذلك واقع عسكري- سياسي جديد، وتتسبب في اختلال كبير في ميزان القوة بالقارة، غير أنها محفوفة بعواقب مدمرة طويلة الأمد على الفضاء الأوروبي-الأطلنطي”.

وأضافت: “واشنطن في الواقع تطلق سباق تسلح جديد في محاولة لفرض نموذج علاقات تصادمي على روسيا، أشبه بما حدث وقت الحرب الباردة”.

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