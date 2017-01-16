يحيى الدرع: " أهدى لقب رجل مباراة مصر والبحرين لزملائى"

كتب أحمد سمير

أهدى يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ، لقب أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة والبحرين إلى زملائه ، الذين ساعدوه على التألق فى المباراة ، إضافة لأهله وأصدقائه .

وأكد الدرع فى تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء، أن منتخب مصر نجح فى التعامل مع سرعات الفريق البحرينى فى الشوط الثانى ، مما أدى لحسم الفراعنة نتيجة المباراة فى النهاية 31-29 .

وشهدت المباراة تألق الدرع وتسجيله 5 أهداف ، بواقع 3 فى الشوط الأول ، وهدفين فى الثانى .

وتعد هذه المباراة استمرار لتألق الدرع فى البطولة ، بعد تسجيله 6 أهداف فى مباراة الدنمارك السابقة ، والتى خسرتها مصر بنتيجة 28-35 .