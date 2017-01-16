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كوبر يخلى الملعب من الإعلاميين والمشجعين لتجربة خطة مالى

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كوبر يخلى الملعب من الإعلاميين والمشجعين لتجربة خطة مالى كوبر يخلى الملعب من الإعلاميين والمشجعين لتجربة خطة مالى

>رسالة الجابون- حاتم رضا

حرص الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على إخلاء الملعب الفرعى لبورتو جنتل الذى يتدرب عليه الفراعنة من الإعلاميين والمشجعين، وذلك لتجربة خطته الخاصة التى وضعها لمواجهة منتخب مالى غدا فى الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

واستقر كوبر بشكل كبير على الخطة التي سيواجه بها المالي غدا في افتتاح مباريات في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أشار  أن المنتخب يمتلك خطوطا عريضة ليعمل وفقا لها، وإن الجهاز الفني اجتهد منذ فترة طويلة في الخطة التي سيخوض بها المنتخب المباريات، ولكن قد يحدث أمر طارئ يغير الخطة.

ﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺭﻓﺾ أﻥ ﻳﺨﻮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑﻮﺭﺕ ﺟﻨﺘيل ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎﺩ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻌﻒ أﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ وخوفا من تأثرها فى حالة خوض التدريبات والمباريات عليها.

 


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مصر 365

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