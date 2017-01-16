الأهلي يحتج على استبعاده من البطولة العربية للطائرة

كتب أحمد طارق

قرر النادى الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، الاحتجاج رسميا على قرار استبعاده من البطولة العربية للطائرة، بعد أن قام الاتحاد المصرى للعبة بإخطار فريق طائرة الأهلي بالمشاركة فى البطولة.

وأكد ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامة للنادى الأهلي، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف"، أنه فوجئ بتلقى خطاب من الاتحاد المصرى للطائرة، يخطره باستبعاد الأهلي من البطولة، ومشاركة الزمالك وطلائع الجيش دون إبداء أسباب.

وكان اتحاد الطائرة قد اختار الزمالك بطل الكأس، وطلائع الجيش بطل الدورى، لتمثيل مصر فى البطولة العربية لأندية الطائرة.