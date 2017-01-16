مرتضى منصور: سعر باولو لن يتخطى ٦ ملايين جنيه ولا يوجد لاعب بمصر يساوى ١٥ مليون

كتب أحمد توفيق

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن أن سعر شراء حسام باولو مهاجم سموحة لن يتجاوز مبلغ 6 ملايين جنيه، وشدد على أنه تم تفويض أحد وكلاء اللاعبين من أجل التفاوض مع نادى سموحة من أجل إنهاء صفقة حسام باولو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والمبلغ المالى لن يزيد عن قيمة 6 ملايين جنيه.

وقال منصور: "لا يوجد لاعب فى مصر يستحق الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه، وفرج عامر رئيس نادى سموحة صديق، وحضر اليوم إلى مقر النادى فى زيارة لمشاهدة النادى، ويعلم أنه لا يوجد لاعب يستحق مبلغ 15 مليون جنيه فى الدورى المصرى.