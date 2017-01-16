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نشرة ONA| طائرة في برنامج “8 الصبح”..أسماء مصطفى تقدم “في بيتها”.. شعبي FM تطلق”95 شارع الشهرة”

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وش الشهرة_أسماء مصطفى_8الصبح

وش الشهرة_أسماء مصطفى_8الصبح

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

 

في سابقة تعتبر الأولى في الإعلام المصري ، استعان برنامج “8 الصبح” المذاع على شاشة قناة بطائرة خاصة لرصد الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى وذلك لأول مرة..للمزيد
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> وقعت راديو النيل مع شركة “free Music”، عقد استغلال محتوى فنى، وذلك بحضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشبكة، ووليد رمضان الرئيس التنفيذي، فيما مثل عن “free music” المنتج الكبير نصر محروس..للمزيد
>unnamed22-300x199قالت الإعلامية، أسماء مصطفى، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنها تستعد لتقديم برنامج بعنوان ” في بيتها”، والمقرر بثه على راديو هيتس..للمزيد
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> تبدأ إذاعة شعبي FM، بث برنامج” 95 شارع الشهرة”، وهو عبارة عن ورشة عمل تتكون من مجموعه من شباب الجامعات وخريجي الإعلام، وعاشقي العمل الإعلامي وخاصة العمل الإذاعي..للمزيد
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> ينفرد الليلة أسامة كمال في برنامج” مساء dmc ” بلقاء حصري مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك فى العاشرة والنصف على فضائية dmc العامة..للمزيد

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يستضف برنامج “كل يوم جمعة” فى حلقته المقبلة السوبر ستار راغب علامة فى سهرة منوعة بين أشهر أغانية ومشواره الفنى وتفاصيل حياته الاجتماعية فى لقاء مع الاعلامى عمرو أديب على قناة ON E فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبلة..للمزيد
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