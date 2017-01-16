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العناية بالأيدي خير وسيلة لإخفاء علامات الشيخوخة

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العناية بالأيدي خير وسيلة لإخفاء علامات الشيخوخة العناية بالأيدي خير وسيلة لإخفاء علامات الشيخوخة

أرشيفية

أشار استطلاع للرأي أجراه طبيب الأمراض الجلدية الفرنسي البروفسور “بيير ريكو” إلي أن 84 % من الفرنسيات يستخدمن الكريمات المرطبة للجلد خاصة الأيدي لإخفاء علامات الشيخوخة التي تظهر عليها والمتمثلة في التجاعيد والجفاف والبقع التي تشير إلى نقص الفيتامين “ج” والتورم.

وينصح ريكو، في هذه الحالات، بضرورة العناية بالأيدي والاحتفاظ بنعومتها وإخفاء التجاعيد، وذلك باستخدام الجلسرين و”الكريتة”، وهى مادة دهنية تستخرج من شجر يحمل نفس الاسم ينمو في السودان وحمض “جليكوليك” وفيتامين “ج” لإزالة الخلايا الميتة من على سطح الأيدي وتقوى وتجدد الخلايا.

ويركز البروفسور الفرنسي على أيدي المرأة التي تعدت الخمسين من العمر لتبدو أكثر شبابا.

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