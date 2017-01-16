«القومي للإحصاء»: حصر التعداد السكاني الجديد إلكترونيًا

أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن وزارة التخطيط وفرت للجهاز موارد حديثة لجمع بيانات وتعداد عام 2017 من خلال 400 ألف تابلت، منوها إلى أن التدريب للموظفين تم على أعلى مستوى بمساعدة من المحافظين والجهات المتخصصة.

وأضاف الجندى، اليوم الإثنين، أن الجهاز يعد منذ 4 سنوات للتعداد العام للسكان لعام 2017، موضحًا أن التعداد كان يتم في كل بلدان العالم ورقيا ولكن الدول المتقدمة بدأت تجري التعداد بالأساليب الإلكترونية الحديثة من خلال الأجهزة اللوحية الإلكترونية التابلت، مؤكدا أن التعداد السكاني سينفذ من خلال 33 مرحلة الأولى مرحلة حصر المباني والثانية مرحلة عد السكان والثالثة هي تلك المرحلة الخاصة بحصر المنشآت مشددًا على أن تعدادنا هو مستقبلنا وتكنولوجيا المعلومات جزء من حل مشاكل الناس.