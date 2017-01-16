وزير الخارجية يعود من باريس بعد مشاركته بمؤتمر السلام

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، سامح شكري وزير الخارجية، قادمًا من باريس، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، بحضور 70 دولة ومنظمة من بينها الجامعة العربية.

وكان شكري، قد ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر، وأكد فيها حرص مصر على تقديم كل الدعم لكافة الجهود التي بذلتها فرنسا الصديقة، وخطواتها الحثيثة لإطلاق مبادرة تسعى لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرة أخرى، منذ أن أعلن عنها في عام 2015، انطلاقًا من مبدأ راسخ أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقوم على دعم مصر لكافة الجهود الدولية الصادقة والحقيقية، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء حالة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الفترة الحالية وبما يتيح إعادة طرفي الصراع مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات، وذلك حتى يمكن التوصل إلى اتفاق عادل وشامل يعالج كافة موضوعات الحل النهائي، ويضع حدا لهذا الصراع بصورة كاملة.