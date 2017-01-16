100 ألف جنيه غرامة التصريحات دون إذن للاعبي الأهلي

(أ.ش.أ)

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية تخص فريق الكرة دون إذن.

وجاء قرار الجهاز الفني لفريق الكرة بفرض الغرامة، من أجل زيادة التركيز بين اللاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل خوض مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيواجه فريق بلدية الإسماعيلية، الخميس المقبل، وديًا، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأحمر ودية أخرى قبل السفر للإمارات يوم 28 يناير الجاري.