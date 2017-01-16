أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

100 ألف جنيه غرامة التصريحات دون إذن للاعبي الأهلي

Google+ Print
100 ألف جنيه غرامة التصريحات دون إذن للاعبي الأهلي 100 ألف جنيه غرامة التصريحات دون إذن للاعبي الأهلي

الأهلى

(أ.ش.أ)

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية تخص فريق الكرة دون إذن.

وجاء قرار الجهاز الفني لفريق الكرة بفرض الغرامة، من أجل زيادة التركيز بين اللاعبين خلال الفترة الحالية، وقبل خوض مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها 10 فبراير المقبل.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيواجه فريق بلدية الإسماعيلية، الخميس المقبل، وديًا، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأحمر ودية أخرى قبل السفر للإمارات يوم 28 يناير الجاري.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا