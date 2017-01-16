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عصير الليمون وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء حول العين

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عصير الليمون وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء حول العين عصير الليمون وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء حول العين

أرشيفية

كشفت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية التي تعتمد على النباتات والإعشاب الطبية، أن تمرير قطعة قطن مبللة بعصير الليمون، يعد خياراً علاجياً فعالاً للتخلص من الهالات السوداء حول العين، فيما يساعد زيت الزيتون في ترطيب المنطقة حول العين التي تعانى من التورم.

وشملت الدراسة “الحمص” الغني بالألياف المواد الضرورية لعمل الأجسام الحية، ما يسمح بتنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، فضلا عن غناه بحمض التريبتوفان (حمض أمينى متبلر)، الذي يساعد في تنظيم معدل إيقاع الساعة البيولوجية مما يؤثر في إنتاج السيروتونين، والميلاتونين المسئولان عن نوم مريح دون اضطرابات ليلية.

وأشارت الدراسة إلى تمتع نبات الزوفاء المعمر الطبي بفوائد تفيد الجهاز التنفسي عن طريق تنقية الغشاء المخاطي، وهو ما يجعله ذا فعالية في علاج نوبات الربو والالتهابات الرئوية، إلا أنه يجب على مرضى ضغط الدم المرتفع الحذر في تناول لما له من دور في زيادة معدل ضغط الدم.

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