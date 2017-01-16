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انعقاد مؤتمر لمناقشة روماتيزم القلب بالخرطوم أكتوبر 2017

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انعقاد مؤتمر لمناقشة روماتيزم القلب بالخرطوم أكتوبر 2017 انعقاد مؤتمر لمناقشة روماتيزم القلب بالخرطوم أكتوبر 2017

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور علاء الغمراوى، مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب، أن المؤتمر المقبل سيكون أكتوبر المقبل فى السودان بالخرطوم 2017 للوصول إلى حل بعد إعلان الحرب على روماتيزم القلب .

 

وقال خلال المؤتمر الدولى الأول لروماتيزم القلب إن التهاب الحلق قد يدمر القلب، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكمل المريض العلاج وهو 10 أيام من المضاد الحيوى، أو حقنة بنسلين طويل المفعول كل أسبوعين، ويقرر الطبيب المدة التى يقوم فيها بأخذ الحقنة، موضحًا أنه إذا قام بإجراء عملية قلب مفتوح نتيجة الإصابة بروماتيزم القلب فيتم إعطاء المريض حقنة بنسلين طول العمر.

 

وأضاف أن المؤتمر ناقش على مدى 3 أيام روماتيزم القلب، وتم دعوة الاتحاد الأفريقى ووضع مبادرة أن تكون قارة أفريقيا خالية من روماتيزم القلب، موضحًا أن هناك خطة لنهاية روماتيزم القلب بحضور بومجانى مايوسى رئيس جمعية القلب الأفريقية، وعميد كلية الطب بكيب تاون بجنوب أفريقيا، والمركز العالمى السويسرى، وممثل منظمة الصحة العالمية، ومجموعة من العلماء من كندا وعدد من العلماء من كل الدول ومن أستراليا، مضيفًا أن الدكتور مجدى يعقوب صرح بأن يكون هناك تشخيص دقيق ووضع بيانات دقيقة وربطها مركزيا لوضع الحلول ووضع خريطة صحية لروماتيزم القلب، والتعاون الوثيق بين مؤسسة مجدى يعقوب، والبرنامج القومى لروماتيزم القلب من خلال 30 مركزًا.

وأعلن أن يكون هناك مجال للبحث العلمى من القاهرة، واقتحام علم الجينات والمسببة للمرض، وبداية أبحاث حقيقية لاكتشاف تطعيم للميكروب السبحى، لافتا إلى أنه تم منح منحتين لإجراء أبحاث للدخول فى مجال التطعيم، موضحا أن مجال التطعيم يظهر خلال عدة سنوات وينهى قصة روماتيزم القلب.

 

 


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