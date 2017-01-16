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بالصور.. ملثمون يقتحمون مقهى بالسويس ويحطمونه والشرطة تلقى القبض عليهم

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بالصور.. ملثمون يقتحمون مقهى بالسويس ويحطمونه والشرطة تلقى القبض عليهم بالصور.. ملثمون يقتحمون مقهى بالسويس ويحطمونه والشرطة تلقى القبض عليهم

>السويس - سيد نون

قامت مجموعة من الملثمين بالسويس باقتحام مقهى بمنطقة الألبان السكنية بحى الأربعين، بسبب مخالفات مالية مع صاحب المقهى، وحطموا المقهى وتسببوا فى انتشار حالة الفزع بين المواطنين.

 

وقامت قوة من مباحث قسم شرطة الأربعين بالقبض على الملثمين المتهمين، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الأربعين رقم 7 أحوال. وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بقيام أشخاص ملثمين يصل عددهم لخمسة باقتحام مقهى وتحطيمه بمنطقة الألبان السكنية بحى الأربعين.

 

وقام العميد محمد موالى، مدير المباحث الجنائية، بتكليف الرائد أحمد عبيد رئيس مباحث قسم الأربعين بضبط المتهمين، وقام رئيس المباحث بالقبض على المتهمين ووصل عددهم إلى خمسة. وأكد مصدر أمنى أن خلافا ماليا نشب بين صاحب المقهى وشخص آخر تطورت بقيام الشخص باستدعاء أصدقاء له وقاموا باقتحام المقهى.

 

 

 


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