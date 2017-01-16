بالصور.. القوات العراقية تعلن تحرير 4 أحياء وتدمر العديد من آليات داعش شرقى الموصل

بغداد أ ش أ

واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها على محاور العمليات وتمكنت من تحرير أربعة أحياء جديدة بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى، وقتلت العديد من الإرهابيين ومرت آليات مفخخة ومسلحة للتنظيم.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق عبد الأمير يارالله- فى الإيجاز الصحفى عن العمليات العسكرية اليوم الاثنين- إن قوات الجيش بالمحور الشمالى فى الساحل الأيسر تمكنت من تحرير حيى القيروان والكندى بإسناد طيران التحالف الدولى والجيش العراقي، وتمكنت من تفجير سيارتين مفخختين وقتل العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين مسلحتين برشاشين وخامسة تحمل مدفع 57 مم وسادسة تحمل مدفع 23 مم ومقر قيادة وسيطرة للتنظيم.

وفى المحور الشرقى للساحل الأيسر تقدمت قوات مكافحة الإرهاب بالاتجاه الشمالى بالموصل وحررت حى الشرطة ومنطقة المجموعة الثقافية ورفعت العلم العراقى فيهما وفجرت سيارتين مفخختين وقتلت عددا من الإرهابيين..وفى الاتجاه الجنوبى تمكنت القوات من تحرير حيى "الجماسة" و"النبى يونس" ومرقد النبى يونس وأسقطت طائرة مسيرة وقتلت العديد من الإرهابيين بإسناد قوات التحالف الدولي.

وفى المحور الجنوبى للساحل الأيسر واصلت قوات الشرطة الاتحادية عمليات التفتيش والتطهير للأحياء المحررة وعثرت على معمل كبير لصناعة العبوات والصواريخ وسيارة مفخخة وفجرتها تحت السيطرة.

ولفت يارالله إلى أنه لم يحدث تغيير على محاور العمليات ضد داعش فى المحور الجنوبى الغربى للموصل الذى تتولاه الشرطة الاتحادية والغربى لقوات الحشد الشعبى وفرقة المشاة 15 بالجيش جنوب تلعفر غربى محافظة نينوى شمالى العراق.

ونفذ طيران التحالف الدولى 11 طلعة قتالية وتدمير عدد من آليات الإرهابيين وقتل عدد منهم وتأمين أربع طلعات استطلاع بطائرات مسيرة قتالية.