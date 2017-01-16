كأس العالم لليد.. مصر تهزم البحرين 31-29

كتب احمد سمير

حقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 31-29، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس العالم المقامة حالياً فى فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

كانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت بتقدم مصر 17-15، وارتكب خلاله الفراعنة أخطاء كثيرة ، أدت لتقارب النتيجة بين الفريقين .

واعتمد المدير الفنى لمنتخب مصر على هادى رفعت فى حراسة المرمى معظم أوقات الشوط الثانى بديلاً لـ كريم هنداوى .

وشهد الشوط الثانى تذبذب الفراعنة فى المستوى ، حيث استطاعت مصر توسيع الفارق لـ 4 أهداف حتى الدقيقة 40 ، ثم تراجع الأداء بعد ذلك مما أدى لتضييق البحرين النتيجة لفارق هدفين فى نهاية المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الفراعنة للنقطة 4 ، و تقترب من الصعود إلى الدور الثانى ، فى انتظار نتائج باقى المباريات .