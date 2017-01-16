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بالصور.. منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الكعبي

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بالصور.. منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الكعبي بالصور.. منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبدالله الكعبي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم واجب العزاء لوالد وأسرة الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي الذي استشهد مع عدد من إخوانه شهداء الإنسانية حين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني وقضوا نحبهم جراء التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى مجلس العزاء في منطقة هيلي خليف بمدينة العين عن صادق عزائه ومواساته لوالد الشهيد وإخوانه وذويه داعيا الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموه في تأدية واجب العزاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة حميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.  

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