السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عادل عبد الرحيم، ووزير المالية عمرو الجارجى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.



> وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لقرارات الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد يوم 4 ديسمبر الماضي، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائى لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك فى إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار.