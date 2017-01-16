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السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار

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السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار السيسى يرأس الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار

ترأس الرئيس عبد الفتاح اليوم الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار في حضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن السيد رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد يوم 4 ديسمبر الماضي، حيث أوضحت وزيرة الاستثمار أنه قد تم الانتهاء من إقرار المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في إطار استصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ بقية القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعين السابقين للمجلس الأعلى للاستثمار.

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