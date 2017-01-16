أخبار عاجلة

«إيناسيو» يفاجئ لاعبي الزمالك -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 12-4-2017 الشيخ خالد الجندي مع د/ حسام موافي .."عرض الصداع وأسبابه" -
انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصر تفوز على البحرين 31-29 في كاس العالم لكرة اليد

Google+ Print
مصر تفوز على البحرين 31-29 في كاس العالم لكرة اليد مصر تفوز على البحرين 31-29 في كاس العالم لكرة اليد

فازت   على البحرين بنتيجة 31-29  ،  إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، لكأس العالم لكرة اليد المقامة فى فرنسا حالياً، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

شهد الشوط الثانى الاعتماد على هادى رفعت فى حراسة المرمى بشكل أساسى، وصارت الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى على نفس وتيرة الأول بتقارب المستوى بين الفريقين، وتبادل تسجيل الأهداف ، مما أدى لتقارب النتيجة حتى الدقيقة 40 ، بعدها استطاعت مصر توسيع الفارق ليصل إلى 4 أهداف .

و حصل لاعب البحرين رقم 3 على كارت أحمر واستبعاد من المباراة، بعد تكرار خروجه ثلاث مرات لمدة دقيقتين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم مصر بنتيجة 17-15 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط