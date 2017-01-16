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علاء الغمراوى: إعلان نتائج المصابين بروماتيزم القلب نهاية 2017

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علاء الغمراوى: إعلان نتائج المصابين بروماتيزم القلب نهاية 2017 علاء الغمراوى: إعلان نتائج المصابين بروماتيزم القلب نهاية 2017

>كتبت أمل علام

قال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب، إن الدكتور أحمد عماد الدين راضى أعلن إجراء حملة لاكتشاف روماتيزم القلب من نوفمبر الماضى فى المدارس، من سن 5 إلى 15 سنة، وسيتم الإعلان عن نتائج المسح نهاية العام الجارى، لمعرفة عدد المصابين بروماتيزم القلب.

 

وأوضح خلال مؤتمر صحفى لمؤتمر روماتيزم القلب أن سوء التغذية، وعدم التهوية والعطس أو الكحة، والتكدس فى الفصول بدون تهوية وعدم التعرض للشمس، كلها عوامل تؤدى إلى الإصابة بالميكروب السبحى، مشيرًا إلى أنه إذا تعرض الطفل لالتهاب الحلق بدون رشح مع ارتفاع فى درجة الحرارة، يمكن إعطاء الطفل حقنة واحدة من البنسلين لحماية الطفل من روماتيزم القلب، مشيرًا إلى أنه إذا أصيب الطفل بالتهاب اللوزتين لأكثر من 6 مرات فى السنة يجب استئصال اللوزتين.

 


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