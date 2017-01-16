السيسى: تعديل وزارى قريب وما يحتاج لتصويب سنصوبه

فى الجزء الثانى من حوار الرئيس عبدالفتاح السيسى لرؤساء تحرير الصحف القومية اليوم، الاثنين ، أكد الرئيس وجود تعديل وزارى قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات قائلا : ” تعديل وزارى قريب وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه”

وأعلن الرئيس السيسي خلال الجزء الثانى من الحوار المنشور فى عدد الغد الثلاثاء من صحف الأهرام والأخبار والجمهورية ، عن مجلس جديد للشئون السياسية سينضم قريبا إلى المجالس الاستشارية ، مشيرا إلى وجود برنامج رئاسى جديد لتأهيل 200 كادر لمناصب الوزراء والمحافظين

وتضمن الجزء الثانى من حوار الرئيس مجموعة من الرسائل شديدة الأهمية فى مقدمتها:

- لا اخشى عش الدبابير.. ولا أحد على رأسه ريشة

- تعديل وزارى قريب.. وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه

-الأسطول الجنوبى لوضع الممر الملاحى من باب المندب إلى بورسعيد تحت السيطرة المصرية

-أقول للمصريين: الثأر من القتل والتخريب يؤخذ بالبناء والتعمير والنجاح ومن سيرفع السلاح سنواجهه بالسلاح

-أولياتى فى 2017 الارتقاء بالاقتصاد ومعشية المواطنين والنهوض بالتعليم والصحة والأمن

- سيخرج من مصر نور حقيقى لمواطنة واحترام عقائد الاخرين