الدكتور مجدى يعقوب يختتم المؤتمر الدولى الأول لروماتيزم القلب بالقاهرة

كتبت أمل علام

اختتم مساء اليوم المؤتمر الدولى الأول لروماتيزم القلب الذى نظمته مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، والذى عقد على مدى 3 أيام بالتعاون مع جمعية القلب الأفريقية، والمجلس العالمى للقلب برئاسة الدكتور العالم مجدى يعقوب وبحضورعلماء من جميع أنحاء العالم.

وكرم الدكتور مجدى يعقوب 9 من الأطباء عن أبحاثهم المتميزة فى مجال روماتيزم القلب، وتم تخصيص 3 جوائز مادية لأفضل 3 أبحاث الجائزة الأولى كانت 1000 دولار، وقيمة الجائزة الثانية 500 دولار، الجائزة الثالثة 250 دولارًا.

يذكر أن الدكتور العالم مجدى يعقوب كرم الفائزين بنفسه ومنهم الدكتورة سوزى كوتيت من مؤسسة مجدى يعقوب والبوفوسير نافنالى من راوندا، والدكتور أحمد جوهر، والدكتور شهاب أنور من مصر، والدكتور أحمد عفيفى أستاذ ورئيس قسم الجراحة بمؤسسة مجدى يعقوب، والدكتورة سارة حلاوة مصرية ومقيمة ببريطانيا.

وناقش المؤتمر على مدى 3 أيام فى الفترة من 13 إلى 16 يناير الجارى كل ما يتعلق بروماتيزم القلب الذي يصيب الأطفال نتيجة التهاب اللوزتين، أو الحلق، نتيجة الميكروب السبحى ما يؤدى إلى تلف صمامات القلب وقد يؤدى إلى عمليات القلب المفتوح إذا أهمل علاجه.

وكان الدكتور مجدى يعقوب قد أعلن فى المؤتمر أنه يقوم بمحاربة هذا المرض نظرًا لخطورته الشديدة على القلب.

شارك فى المؤتمر 22 دولة أفريقية وعدد كبير من مختلف دول العالم.