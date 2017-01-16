بالصور.. ملعب بورت جينتل يستعد لاستقبال مباراة مصر ومالى غدا

رسالة الجابون – حاتم رضا

بدأت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية وضع اللمسات الأخيرة على ملعب بورت جينتل الذي يستضيف مباراة مصر ومالي غدا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للبطولة التي تستضيفها الجابون حتي 5 فبراير المقبل.

عمال الملعب بدأوا في عمليات قص النجيلة ووضع إعلانات الملعب الخاصة بالرعاة للبطولة والاتحاد الأفريقي " كاف".

يذكر أن الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ، أبدى غضبه من مستوى الملاعب في مدينة بورت جينتل ، وتحديدا الملعب الفرعي الذي يخوض عليه المنتخب مرانه منذ وصوله الجمعة الماضي.

وطلب كوبر من ايهاب لهيطة مدير المنتخب ضرورة التحدث مع اللجنة المنظمة وطلب رش ملعب المباراة غدا حتى يقلل من صلابة ارض الملعب على أقدام اللاعبين.