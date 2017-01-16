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بعثتا الأهلى والزمالك لكرة اليد يغادران للمشاركة ببطولة محمد القاسمى بالإمارات

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بعثتا الأهلى والزمالك لكرة اليد يغادران للمشاركة ببطولة محمد القاسمى بالإمارات بعثتا الأهلى والزمالك لكرة اليد يغادران للمشاركة ببطولة محمد القاسمى بالإمارات

>كتب محمود عبد الغنى

 

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة عاصم حماد للمشاركة ببطولة محمد القاسمي المقرر لها الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى بالإمارات .

 

وتضم القائمة كلا من اللاعبين، سيد محمد و محمد على و احمد عبد العزيز و محمود فايز و باهر بدراوى و مصطفى بشير أحمد حسام و عمرو الوكيل و احمد عبد السلام و محمد عبد الوارث و عمرو القليوبى و مصطفى خليل  و عمر ياسين و محمود عاصم و كريم السعيد .

 

 كما غادرت بعثة فريق نادي الزمالك لكرة اليد  علي نفس الطائرة للمشاركة بالبطولة، وتضم قائمة اللاعبين كلا من هانى هشام و هشام السبكى و رامى يوسف و محمد محسن و محمد عبد السلام "ريشة "و محمد رمضان وعلاء عماد وخالد حسام و محمد عبد العظيم و حسن يسرى و مصطفى تامر "دنجل" و عماد عبد الوهاب، ومصطفى السيد وأحمد جمال وإيهاب محسن فيما تم استبعاد الثنائي احمد أسامة "دودج " للتجنيد و على هشام للإصابة.

 


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