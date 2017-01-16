بعثتا الأهلى والزمالك لكرة اليد يغادران للمشاركة ببطولة محمد القاسمى بالإمارات

كتب محمود عبد الغنى

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة عاصم حماد للمشاركة ببطولة محمد القاسمي المقرر لها الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى بالإمارات .

وتضم القائمة كلا من اللاعبين، سيد محمد و محمد على و احمد عبد العزيز و محمود فايز و باهر بدراوى و مصطفى بشير أحمد حسام و عمرو الوكيل و احمد عبد السلام و محمد عبد الوارث و عمرو القليوبى و مصطفى خليل و عمر ياسين و محمود عاصم و كريم السعيد .

كما غادرت بعثة فريق نادي الزمالك لكرة اليد علي نفس الطائرة للمشاركة بالبطولة، وتضم قائمة اللاعبين كلا من هانى هشام و هشام السبكى و رامى يوسف و محمد محسن و محمد عبد السلام "ريشة "و محمد رمضان وعلاء عماد وخالد حسام و محمد عبد العظيم و حسن يسرى و مصطفى تامر "دنجل" و عماد عبد الوهاب، ومصطفى السيد وأحمد جمال وإيهاب محسن فيما تم استبعاد الثنائي احمد أسامة "دودج " للتجنيد و على هشام للإصابة.