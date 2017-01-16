أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 19/1/2017.. الرمال تجهز الأحمر للزمالك

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل على كأس السوبر المصري.

أرسلت إدارة الاهلى خطاباً رسمياً لنادى الرائد السعودى تعتذر فيه عن إعارة ميدو جابر صانع العاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، نظراً لحاجة الفريق لجهوده ،وذلك لرفض حسام البدرى المدير الفنى للفريق التفريط فى خدمات أى لاعب قبل نهاية الموسم.

يجد النادى الأهلي، منافسة قوية من جانب هال سيتى الإنجليزى وسيسكا موسكو الروسى للفوز بخدمات المهاجم النيجيرى أمينو عمر لاعب نادى أوسمانلى سبور التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قرر مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود طاهر منح "مكافأة خاصة" للفريق الأول لكرة السلة (رجال) بالنادى، وذلك بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية.

خصص التونسى أنيس الشعلالى، مدرب أحمال الفريق الأول بالأهلى، فقرة جديدة لرفع مستوى اللياقة لدى اللاعبين، خلال المران الجماعى الذى أقيم اليوم الاثنين.

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية تخص فريق الكرة دون إذن.