كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على البحرين 24-20 بعد مرور 45 دقيقة

كتب احمد سمير

تقدمت مصر على البحرين بنتيجة 24-20 ، بعد مرور 45 دقيقة من عمر المباراة، التى تقام فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، لكأس العالم لكرة اليد المقامة فى فرنسا حالياً، وتستمر حتى 29 يناير الجارى .

شهد الشوط الثانى الاعتماد على هادى رفعت فى حراسة المرمى بشكل أساسى، وصارت الربع ساعة الأولى من الشوط الثانى على نفس وتيرة الأول بتقارب المستوى بين الفريقين، وتبادل تسجيل الأهداف ، مما أدى لتقارب النتيجة حتى الدقيقة 40 ، بعدها استطاعت مصر توسيع الفارق ليصل إلى 4 أهداف .

و حصل لاعب البحرين رقم 3 على كارت أحمر واستبعاد من المباراة، بعد تكرار خروجه ثلاث مرات لمدة دقيقتين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم مصر بنتيجة 17-15 .