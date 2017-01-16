أخبار الأردن اليوم.. مصر والأردن تبحثان دعم الاستثمار بين البلدين

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على بحث رئيس هيئة الاستثمار الأردنية ثابت الور، مع وزيرة التعاون الدولى المصرية الدكتورة سحر نصر، الفرص الاستثمارية التى استحدثتها هيئة الاستثمار والحوافز المقدمة لتعزيز وحفز الاستثمارات بالأردن.

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى أن لقاء "الور" و"نصر" جاء على هامش اجتماعات الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصرى الأردنى، المنعقد حاليا فى القاهرة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الاستثمار عرض أمام الوزيرة المصرية القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة للاستثمار وجذبه وتوطينه، وذلك من خلال حزمة إجراءات إدارية وتشريعية شملت برامج وحوافز وضمانات.

وأضاف "الور"، فى البيان، أن أبرز الحوافز دعمت العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما الاستثمارات المتخصصة فى قطاع تكنلوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف لتحويل المملكة لنقطة جذب إقليمية وعالمية لقطاع التكنولوجيا، بهدف استثمار "الميزة النسبية" الذى يمثلها قطاع المعلومات فى المملكة وكونه أحد القطاعات المشجعة على التوظيف والإبداع.

فيما قالت أخبار الأردن اليوم إن تأكيد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، أهمية القمة العالمية لمستقبل الطاقة، إحدى فعاليات أسبوع أبو ظبى للاستدامة 2017، موضحا أن القمة شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وعرض لفرص الاستثمارات بخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة.

وقال "سيف" على هامش القمة التى انطلقت برعاية ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين: "إن تطور التشريعات فى الأردن مكن من تطوير مشاريع طاقة متجددة -طاقة شمسية ورياح- ستساهم بنحو 20 بالمائة من الطاقة الكهربائية المولدة مع العام 2020".

وأشار "سيف" إلى أهمية التعاون الدولى فى الطاقة المتجددة، موضحا أن التبدلات الكبيرة فى أسواق الطاقة العالمية، ترفع من أهمية الطاقة المتجددة التى شكلت سمة مهمة فى اجتماعات أسبوع أبو ظبى للاستدامة، وكان لها النصيب الأكبر من نقاشات القمة.