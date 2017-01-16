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طيران "أديل" السعودية تستأجر طائرات ايرباص "A320"

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طيران "أديل" السعودية تستأجر طائرات ايرباص "A320" طيران "أديل" السعودية تستأجر طائرات ايرباص "A320"

> (أ ف ب)

الرياض/دبى 16 يناير كانون الثانى (رويترز) –

قال مسؤول تنفيذى بايرباص اليوم الاثنين، إن طيران أديل شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية ستستأجر ست طائرات ايرباص A320 مما يشير إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية ربما تتفوق مجددا على منافستها الأمريكية بوينج فى سباق الفوز بصفقات كبيرة فى الشرق الأوسط.

تخطط طيران أديل التى تطلق خدماتها منتصف 2017 لتشغيل أسطول يتضمن ما يصل إلى 50 طائرة نحيفة البدن بحلول 2020 وقال صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية العام الماضى إن طيران أديل ستشغل طائرات مستأجرة إيرباص أو بوينج.

وقال فؤاد عطار العضو المنتدب لايرباص فى الشرق الأوسط لرويترز إن طيران أديل ستشغل ست طائرات ايرباص. كان عطار يتحدث على هامش مؤتمر صحفى فى الرياض حيث أعلن عن إبرام طيران ناس شركة الطيران منخفض التكلفة الوحيدة التى تعمل الآن فى المملكة صفقة لشراء 80 طائرة من ايرباص.

وأكد متحدث باسم ايرباص فى وقت لاحق لرويترز بالهاتف طراز الطائرات وترتيبات التأجير فى صفقة طيران أديل.

وقال المتحدث إن طائرات من النسخة الحالية A320 ستستأجر من خلال طرف لم يفصح عنه وسيبدأ تسليمها فى النصف الثانى من العام مضيفا أن ايرباص لم تبرم صفقات مع طيران أديل بخلاف الست طائرات.

ولم تستجب الخطوط السعودية على الفور لطلب بالبريد الالكترونى للتعليق.

وعرضت طائرة ايرباص A320neo وهى أحدث نسخة من هذا الطراز خلال مراسم إطلاق طيران أديل فى ابريل نيسان 2016.

وأكد المتحدث باسم ايرباص أن السعودية الخليجية وهى شركة طيران جديدة بدأت أنشطتها فى الفترة الأخيرة فى المملكة تسلمت أربع طائرات طلبتها من النسخة الحالية A320.


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