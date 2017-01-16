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بالصور..«95 شارع الشهرة» أحدث برامج «شعبي FM»

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لوجو البرنامج

لوجو البرنامج

 

كتبت – إنجي لطفي

تبدأ إذاعة شعبي FM، بث برنامج” 95 شارع الشهرة”، وهو عبارة عن ورشة عمل تتكون من مجموعه من شباب الجامعات وخريجي الإعلام، وعاشقي العمل الإعلامي وخاصة العمل الإذاعي،

ويذاع البرنامج، الأحد، والثلاثاء، والخميس، فى تمام الساعة 11،5 صباحًا، ويعاد نفس الميعاد ليلًا.

و يتناول البرنامج، أهم المشاكل والحلول التي يعاني منها الشباب من خلال الحياة الجامعية والحياتية والأسرية، وعرض المشاكل من وجهة نظر الشباب، وتقديم حلول للمشكلة من واقع تفكيرهم وثقافتهم.

ويشهد البرنامج في مرحلة قادمة الإعلان عن منح الشباب عاشقي الميكروفون فرصة لتقديم أعمالهم، من خلال مسابقه يتم الإعلان عنها داخل البرنامج، ويتلقي نماذج من أعمال شباب الإعلاميين، وعاشقي العمل الإعلامي الإذاعي، وسيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل هذا البرنامج.

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