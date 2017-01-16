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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

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حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

مهنياً: جلاء الأمور الغامضة والملتبسة يتيح لك تطوير مشاريعك بخطى ثابتة

عاطفياً: نتائج سلبية لعلاقة سابقة تثير فيك القلق لكنك تتخطاها بأسرع مما كنت تتوقع

صحياً: تظيم أوقات طعامك، وحاول تلافي العديد من المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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