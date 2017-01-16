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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

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حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 حظك اليوم برج الميزان ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

برج الميزان

مهنياً: التفرد بالرأي يؤدّي إلى صدامات مع الزملاء وتالياً إلى عواقب غير متوقعة مع المحيطين بك

عاطفياً: احترام الشريك ضروري، ولا سيما بعد سوء التفاهم الذي تكرر بينكما غير مرة وأعاق تطور العلاقة بينكما

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، وحاول الترفيه والتسلية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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رئيس قسم الأخبار

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