حظك اليوم برج العذراء ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

سمر العشري

برج العذراء

تسعى إلى تجسيد أفكارك الخلاقة على أرض الواقع وتعرف كيف تستقطب اهتمام الآخرين بفضل مواهبك

عاطفياً: يوم مناسب للعلاقات العاطفية العاصفة والرومانسية، أو للبدء بعلاقة جديدة

صحياً: تحسن ملحوظ في صحتك بعدما أدركت ضرورة اتباع نظام حياتي سليم

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads