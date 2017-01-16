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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

برج الأسد

مهنياً: أنت على وشك تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن التجارب غير المشجعة تعرقل تقدم الأمور

صحياً: حاول الخروج مراراً والقيام بنزهات طويلة لتتخلص من آلام الظهر التي تعتريك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

 

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رئيس قسم الأخبار

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