ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن، منها 4 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن هناك 27 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادرت الميناء، 3 قطارات بحمولة (3779) طن قمح، و100 سيارة بحمولة ( 4416 ) طن قمح، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106 آلاف و123 طنا بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 98 ألفا و864 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الميناء 7900 طن ملح، و930 طن يوريا، و3600 طن فوسفات.