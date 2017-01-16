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كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على البحرين 17- 15 فى الشوط الأول

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كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على البحرين 17- 15 فى الشوط الأول كأس العالم لليد.. مصر تتقدم على البحرين 17- 15 فى الشوط الأول

أنهى منتخب لكرة اليد الشوط الأول فى مباراته أمام نظيره البحرينى متقدماً بنتيجة 17-15، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حالياً فى فلانسا، وتستمر حتى 29 يناير الجارى.

بدأ الوطنى متفوقا منذ بداية الشوط الأول وتقدم أكثر من مرة بفارق 4 أهداف، ولكن مع اقتراب الشوط من نهايته تراجع مستوى لاعبى المنتخب، مما أتاح الفرصة لاعبي البحرين للعودة للقاء وتحقيق التعادل 13-13 ووقتها تدخل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مروان رجب وأجرى أكثر من تغيير تنشيطي بعد أن منحهم راحة في منتصف الشوط وعاد المنتخب للسيطرة وأنهى الشوط الأول 17-15.

يذكر أن مصر قد فازت على قطر فى المباراة الأولى 22-20 ، وخسرت الثانية أمام الدنمارك بنتيجة 28-35 .

 

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