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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017 حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 17 يناير 2017

برج الحمل :

مهنياً: تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، ولا سيما أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك

عاطفياً:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلباً على علاقتك بالشريك، من الأفضل ان تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المتعبة، وتفادَ القيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك

ابراج مكتوب :

برج الحمل :

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

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رئيس قسم الأخبار

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