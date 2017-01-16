الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن حالات الغش التى تم ضبطها منذ بداية الامتحانات وحتى الآن هى 335 حالة بجميع كليات الجامعة.

وأضاف فى تصريحات له اليوم، أن نسبة حالات الغش التى تم ضبطها بنسبة تقل عن ربع فى المائة من اجمالى اعداد الطلاب الذى يقترب عددهم من 170 الف طالب، موضحاً أن الالتزام جاء من خلال وضع ضوابط للامتحانات الأمر الذى أثر إيجاباً على إنتظام أعمال الامتحانات وإلتزام الطلاب بالتعليمات وعدم دخول اللجان بالتليفون المحمول.



> وكانت قد بدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع كليات جامعة الإسكندرية، وسط إجراءات مشددة من اعضاء هيئة التدريس وجميع الادارات المختصة والإدارة الطبية لحين انتهاء الامتحانات.

جامعة الإسكندرية: 335 حالة غش بالكليات حتى الآن

الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن حالات الغش التى تم ضبطها منذ بداية الامتحانات وحتى الآن هى 335 حالة بجميع كليات الجامعة.

وأضاف فى تصريحات ، اليوم، أن نسبة حالات الغش التى تم ضبطها بنسبة تقل عن ربع فى المائة من اجمالى اعداد الطلاب الذى يقترب عددهم من 170 الف طالب، موضحاً أن الالتزام جاء من خلال وضع ضوابط للامتحانات الأمر الذى أثر إيجاباً على إنتظام أعمال الامتحانات وإلتزام الطلاب بالتعليمات وعدم دخول اللجان بالتليفون المحمول.

> وكانت قد بدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول بجميع كليات جامعة الإسكندرية، وسط إجراءات مشددة من اعضاء هيئة التدريس وجميع الادارات المختصة والإدارة الطبية لحين انتهاء الامتحانات.

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http://www.youm7.com/story/2017/1/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1/3057681