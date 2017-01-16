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إحالة ٢٤٠ من العاملين بمستشفى المنصورة الدولي للتحقيق

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إحالة ٢٤٠ من العاملين بمستشفى المنصورة الدولي للتحقيق إحالة ٢٤٠ من العاملين بمستشفى المنصورة الدولي للتحقيق

حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية

قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إحالة ٢٤٠ طبيب وصيدلي، وأخصائي وفني تمريض، وإداري، من العاملين بمستشفى المنصورة الدولي، للتحقيق بسبب التغيب عن العمل، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بالمستشفى، رافقه خلالها الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق عرفات مدير عام المستشفى.

من ناحية آخرى قرر المحافظ، صرف نصف مليون جنيه من صندوق خدمات المحافظة، لتجهيز غرفة الرنين المغناطيسي وتطوير سقف غرفة المحولات.

وأكد المحافظ عدم وجود أزمة محاليل أو أدوية بالمستشفى وانه يتم توزيع الكميات المضبوطة على جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ عدد من الأقسام للاطمئنان على المرضى وحسن تقديم الخدمة الطبية مستمعا إلى شرح من الأطباء المختصين، مشددًا على توفير افضل خدمة طبية للمرضى، لأنه لن يسمح بمعاناتهم، مؤكدًا على دعمه الكامل للمنظومة الصحية.

 

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