وصول أحمد السقا ووزير النقل وعمرو الليثى إلى عزاء الفنانة كريمة مختار

توافد الفنانون والإعلاميون على عزاء الفنانة الراحلة كريمة مختار المقام بمسجد الشرطة فى منطقة الدراسة، حيث يتلقى العزاء الإعلامى معتز الدمرداش وشقيقاه وباقى أفراد عائلته، ووصل منذ قليل النجم أحمد السقا والداعية عمرو خالد والفنانة لبلبة والإعلامى عمرو الليثى.

وحرص أيضًا عن تقديم واجب العزاء الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين، والفنانة ماجدة زكى والفنان عبد الله مشرف، وجلال السعيد وزير النقل، والفنان منير مكرم.

كانت كريمة مختار قد رحلت عن عالمنا الخميس الماضى عن عمر يناهز 82 عامًا بعد تعرضها لأزمة صحية منذ فترة أجرت على أثرها عملية جراحية فى المستشفى إلى أن وافتها المنية وسط حزن شديد فى الوسط الفنى لما تتمتع به من حب كبير.