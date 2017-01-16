بالصور.. رئيس البرلمان: ما ذكرته مواقع التواصل عن حادث سيناء غير صحيح

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجيش والشرطة يدفعون يوميًّا الثمن فى مواجهة الإرهاب، من أرواح ودماء أبنائهم، لافتًا إلى أن ما ذكرته مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص حادث سيناء الأخير، وطريقة تصفية الإرهابيين المتورطين فى الحادث، عارٍ تماما من الصحة.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، قائلاً: "الجميع يعرفون أن هناك كتائب إلكترونية تستهدف مصر، ولا يجب أن نستقى الأخبار من هذه المواقع سيئة السمعة ونبنى عليها أشياء غير موجودة، ولا يمكن للقائمين على الأمن، الذين ائتُمنوا على محتجزين، أن يفرطوا فيهم، وما ذكرته تلك المواقع عار تماما من الصحة".

جاء ذلك ردًّا من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على كلمة الدكتور حسام الرفاعى، نائب العريش، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة.