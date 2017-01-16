الهلالى الشربينى: توقيع بروتوكول تعاون مع جهة بريطانية لتدريب 37 ألف معلم

كتب محمود حسين

أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أنه سيوقع بروتوكول تعاون مع جهة بريطانية، غدا الثلاثاء، لتدريب 37 ألف معلم بالتعليم العام، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تدريب وتأهيل المدرسين لإيجاد كوادر مدربة وفاعلة فى العملية التعليمية، مما يكون فى صالح تطوير المنظومة ككل.

وقال "الشربينى"، خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "نمضى فى تنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى، ولدينا 1200 مدرسة تعليم فنى، والمستهدف حاليا نحو 60% منها، ونهتم بالتوسع فى المدارس المنتجة، وتم إنشاء مدرستين داخل مصانع مدرسة فى القليوبية وأخرى فى دمياط".

وتابع الوزير: "تطوير التعليم الفنى لا يتم من خلال مجرد صرف أموال على دهان وتطوير المبانى، ولكن بتوقيع بروتوكول تعاون لتحويل مدرسة لمنتجة ونربطها بمؤسسة إنتاجية أو مصنع، وتم تطوير البنية التحتية لحوالى 20 إلى 30% من المدارس".

وعقّب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، قائلا: "عقدنا جلسة استماع للتعليم الفنى سابقا، ونطلب جلسة استماع أو ورشة عمل أخرى لمتابعة توصيات الجلسة السابقة، لأننا علمنا أمورا لم تكن معروفة لنا".