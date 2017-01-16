بالصور..«راديو النيل» توقع مع شركة «free music»

كتبت – إنجي لطفي

وقعت شبكة راديو النيل مع شركة “free Music”، عقد استغلال محتوى فنى، وذلك بحضور ماهر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشبكة، ووليد رمضان الرئيس التنفيذي، فيما مثل عن “free music” المنتج الكبير نصر محروس، وأميرة محروس، حيث أكد ماهر عبد العزيز، أن هذا التعاقد يمثل إضافة كبيرة لراديو النيل، لما يمثله المحتوى الغنائي لشركة “Free music” من قيمة فنية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاقد بداية لتعاقدات آخرى مع كبريات شركات الإنتاج الغنائي.

ويوفر التعاقد الجديد، مئات الأغنيات لمحطات الشبكة الأربعة، وهي “ميجا FM”، و”نغم FM”، و”شعبي FM” و”راديو هيتس”، وجميعها لكبار المطربين الذين أنتج لهم واكتشفهم نصر محروس، ومن أبرزهم تامر حسني، وشيرين، وبهاء سلطان، وعمرو دياب، بجانب الأغاني التي أنتجها للعديد من المطربين الآخرين من مختلف الأجيال والمدارس الموسيقية.

> من جانبه، أكد وليد رمضان، أن هذا التعاقد يأتي في إطار استراتيجية متكاملة، لتطوير الشبكة من خلال تعظيم المحتوى الفني، والذي يعكس حجم تراث مصر الغنائي، ويتناسب مع قيم المجتمع المصري في ذات الوقت، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاقدات الجديدة، وذلك في إطار خطة تطوير الشبكة في 2017.