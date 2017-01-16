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الطيران المدني :إشادة روسية بالإجراءات المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

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الطيران المدني :إشادة روسية بالإجراءات المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الطيران المدني :إشادة روسية بالإجراءات المتبعة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

أثنى الوفد الأمنى الروسي على الإجراءات التى طُبقت فى مطاري شرم الشيخ والغردقة ، وكذلك بالإجراءات التي يتم تطبيقها بالمطارين ، وأشاد الوفد الروسي بالتنسيق المستمر بين الجانبين المصرى والروسي فى ملف عودة السياحة الروسية إلى .. جاء ذلك في بيان رسمي بوزارة الطيران المدني بمناسبة انتهاء جولة الوفد ومغادرته القاهرة في طريقة إليّ روسيا عبر ايطاليا .

واضاف البيان انهى الوفد الامنى الروسى زيارته التفقدية ، والتى أستمرت ٦ أيام بمطارى الغردقة وشرم الشيخ ، والتى جاءت في إطار استكمال اجراءات عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا ، واضاف البيان قام الوفد بالعديد من الجولات التفقدية بالمطارين للوقوف على المستجدات الفنية والتقنية والأمنية .

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