نقل رفات 8 فرنسيين من ضحايا الطائرة المصرية إلى باريس

سلم مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، رفات 8 ركاب فرنسيين، من ضحايا طائرة “مصر للطيران” التى سقطت قبل أشهر فى البحر المتوسط، أثناء رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس، فى طريقها للقاهرة، إلى ذويهم، متجهين إلى باريس، حيث أفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى بأن الرفات غادرت مع ذويهم على متن طائرة الخطوط المصرية.

وسقطت الطائرة بالبحر المتوسط فى 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، ولقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم، وعددهم 66 شخصًا، بينهم 40 مصريًا، و15 فرنسيًا، إضافة إلى عراقيين، وبريطانى وبلجيكى وكويتى وسعودى وسودانى وتشادى وبرتغالى وجزائرى وكندى.