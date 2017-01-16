أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نقل رفات 8 فرنسيين من ضحايا الطائرة المصرية إلى باريس

Google+ Print
نقل رفات 8 فرنسيين من ضحايا الطائرة المصرية إلى باريس نقل رفات 8 فرنسيين من ضحايا الطائرة المصرية إلى باريس

أرشيفية

سلم مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، رفات 8 ركاب فرنسيين، من ضحايا طائرة “ للطيران” التى سقطت قبل أشهر فى البحر المتوسط، أثناء رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس، فى طريقها للقاهرة، إلى ذويهم، متجهين إلى باريس، حيث أفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة الدولى بأن الرفات غادرت مع ذويهم على متن طائرة الخطوط المصرية.

وسقطت الطائرة بالبحر المتوسط فى 19 مايو الماضى أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، ولقى جميع من كانوا على متنها مصرعهم، وعددهم 66 شخصًا، بينهم 40 مصريًا، و15 فرنسيًا، إضافة إلى عراقيين، وبريطانى وبلجيكى وكويتى وسعودى وسودانى وتشادى وبرتغالى وجزائرى وكندى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط