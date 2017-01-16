هزاع بن زايد: أهالي الشهداء يقدمون للعالم دروساً في حب الوطن

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إن أهالي الشهداء وذويهم يقدمون للعالم باستمرار دروساً لا تقدّر بثمن في الصبر والاحتساب وحبّ الوطن والقيادة بما يبدونه دوماً من مشاعر التضحية والإيثار والاستعداد لتقديم أغلى ما يملكون إعلاء للحق والخير وفداء للوطن.

جاء ذلك خلال تقديم سموه واجب العزاء بشهداء الوطن والإنسانية عبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي وأحمد راشد سالم علي المزروعي وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي الذين ارتقوا شهداء جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر والي قندهار في أفغانستان وذلك خلال جولة قام بها سموه على مجالس عزاء الشهداء في رأس الخيمة والشارقة والعين على التوالي.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وبقدر اعتزازها وفخرها بشهدائها الأبطال فإنها تعتزّ بالمواقف البطولية والشجاعة لأهلهم وأقاربهم تلك المواقف التي تؤكد أن الإرهاب مهما بلغ إجرامه لا يستطيع المساس بالروح المعنوية والوطنية الجامعة للشعب الإماراتي الذي يقف باعتزاز وراء شهدائه والدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات كجزء من التزامها الدائم الذي أرساه الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله بخير الإنسانية وتضامنها وتقديم كلّ ما يلزم لدعم الأشقاء والأصدقاء ومدّ يد العون لهم.