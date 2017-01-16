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ضبط متهمين أطلقا أعيرة نارية بجوار استراحة ضباط الشرطة بقنا

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ضبط متهمين أطلقا أعيرة نارية بجوار استراحة ضباط الشرطة بقنا ضبط متهمين أطلقا أعيرة نارية بجوار استراحة ضباط الشرطة بقنا

>قنا - وائل محمد

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا فى ضبط شخصين قاما بإطلاق أعيرة نارية بجوار استراحة الضباط بمنطقة الحصواية التابعة لمدينة قنا، وتولت النيابة التحقيقات.

 

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد بضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية بجوار استراحة الضباط بمنطقة الحصواية بعد تحديد هوية المتهمين بعد تفريغ الكاميرات التى حددت هوية المتهمين.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى سرقة سيارة وفور وصول أمين الشرطة المكلف بالحراسة فى الشارع بادروا بإطلاق أعيرة نارية بهدف الفرار من ملاحقة رجال الأمن من المنطقة المجاورة لاستراحة الضباط بمديرية أمن قنا، فيما تكثف جهودها لضبط شخص هارب شارك فى الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

 

 

 

 

 


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