ضبط عاطل بحوزته طبنجة و500 قرص مخدر وضبط بندقية خرطوش داخل سيارة بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من ضبط عاطل بحوزته طبنجة 9ملم و 3 طلقات و500 قرص مخدر، كما تمكن ضباط قسم شرطة العلمين من ضبط بندقية خرطوش داخل سيارة بدون لوحات معدنية، تخلى عنها قائدها عندما شاهد القوات من بعيد.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح إخطارا بضبط "صالح ع ا "- 33 سنة، عاطل، مقيم مطروح،السابق اتهامه في قضايا " مخدرات، سكر، مهنة بدون ترخيص" - وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 ملم بدون أرقام و 3 طلقات من ذات العيار و500 قرص لعقار التامول المخدر، وذلك بمسكنه عقب مداهمته بإذن من النيابة العامة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للسلاح المضبوط و المخدر.

تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وجارِ الكشف عن السلاح المضبوط لبيان عما إذا كان مبلغا بسرقته من مواقع شرطية من عدمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا رصاصي اللون، وفر قائدها هاربا عند مشاهدته للقوات وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي بندقية خرطوش بروح واحدة عيار 12 و مدون عليها " rlsolab " كما عثر على طلقتين من ذات العيار .

تـــم التحفظ على السلاح المضبوط، وجارِ الكشف عن بياناته لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقته من مواقع شرطية من عدمـــه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات العلمين .