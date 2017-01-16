تأييد حبس ضابط بتهمة التعدى على مستشار بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

أيدت محكمة جنح سيدى جابر برئاسة المستشار خالد عبد الفتاح حكم أول درجة حبس ضابط شرطة بمديرية أمن الإسكندرية شهرا وكفالة 200 جنيه وتغريمه 5000 جنيه، لاتهامه بالاعتداء على قاض بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية.

كان النقيب "عمرو.س" ضابط بمديرية أمن الإسكندرية قد استوقف المستشار "أحمد.هـ" القاضى بهيئة قضايا الدولة فى أحد الأكمنة الأمنية، وطالبه بإبراز الكارنيه الخاص به، إلا أن مشادة كلامية تطورت أدت لاعتداء الضابط على المستشار، وإهانته الكارنيه الخاص بالهيئة القضائية.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للضابط فى القضية التى رقم 10483لسنة 2016 جنح سيدى جابر، استخدام سلطاته فى الاعتداء اللفظى والضرب ضد مستشار بهيئة قضايا الدولة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق، وقام بعدها ضابط الشرطة باستنئاف الحكم فأيدته محكمة الجنح.