Dior " فور إيفر" Forever Perfect Cushion

"ديورسكين فوريفر" DIORSKIN FOREVER

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كافة أوجه الكمال والمثاليّة من PETER PHILIPS

ماذا لو كان ثمّة عدّة رؤى للبشرة المثاليّة؟

أو تعريفات مختلفة للبشرة المخمليّة الجميلة؟

وفق Peter Philips، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup، فإنّ التصحيح، الثبات، اللون وعدم اللمعان هي الأسس الضروريّة للماكياج المثاليّ.

أمّا بالنسبة إلى البشرة، فيمكننا ابتكار عدد لامتناهٍ من اللمسات النهائيّة غير اللمّاعة: "ثمّة طيف واسع من اللمسات النهائيّة غير اللمّاعة، على غرار أطياف الألوان. اليوم أصبحت ميزة عدم اللمعان مرهفة، أصبح بالإمكان ضبطها وإتقانها وقياسها. يمكنها أن تكون فائقة، مخمليّة أو مشرقة – من الممكن ابتكار أيّ تأثير."

Peter Philips،

المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup.

تُعتبر مجموعة مستحضر الأساس Diorskin Forever إنجازاً تكنولوجياً من مختبرات Dior، وهي تجمع هذه الرؤى للكمال والمثاليّة مع الحسّية الفائقة، الخفّة المدهشة والثبات الذي لا يُضاهى.

سنة 2017، مع الألوان الإضافيّة لمستحضر الأساس السائل ومستحضر الأساس الجديد Diorskin Forever Perfect Cushion، أصبحت ميزة عدم اللمعان متوفّرة في مجموعة متزايدة من الألوان، وتؤمّن إحساساً خفيفاً للغاية.

الابتكار: مشبعةً بخلاصة العناية بالبشرة Skincare Essence الجديدة مع خصائص تضييق المسام، كافة تركيبات مستحضر الأساس Diorskin Forever تعزّز بشرتك يوماً بعد يوم.

كما أنّ مكوّنات العناية بالبشرة "التي تُعيد التوازن" تساعد على معالجة المسام الواسعة والرخوة، سواء كان ذلك نتيجة الإفرازات الدهنيّة الزائدة، أو على العكس، نتيجة الجفاف. فتصبح البشرة ملساء أكثر، وتصبح بنيتها أفضل، وتتحسّن نتيجة الماكياج.

اختبري اللمسات النهائيّة لـ Backstage Pro

DIORSKIN FOREVER PERFECT CUSHION

بعد أن أبصرت النور في كوريا، ها هي المستحضرات التي تعتمد تقنيّة "كوشن" قد غزت كافة بلدان آسيا. حيث أنّ مستحضرات الأساس بتقنية "كوشن" تجسّد المزيج الأمثل بين الماكياج المثاليّ والخبرة في العناية بالبشرة وسهولة الحمل إلى أيّ مكان. ومع تعزيز تطويره وأدائه، حوّلت Dior تقنية الماكياج المبتكرة هذه إلى مستحضر أساس هجين جديد انتشر في العالم أجمع.

والبطاقة الرابحة في هذا الجيل الجديد من مستحضرات الأساس بتقنيّة "كوشن" هي عدم اللمعان والنضارة، حيث تمنحنا بشرة مثاليّة بالإضافة إلى لون نابض بالحياة يتحدّى الزمن. فتكون البشرة غير لمّاعة وفائقة النضارة، وتستفيد البشرة أيضاً من خصائص العناية التي تعزّزها يوماً بعد يوم.

تقنيّة "كوشن" الانصهاريّة الفائقة الأداء

بفضل التركيبة السائلة النضرة، يقوم Diorskin Forever Perfect Cushion بتصحيح البشرة من خلال وشاح خفيف غير لمّاع ومشرق، ويجعل بنية البشرة مثاليّة بخفّة فائقة.

كلّ ما ترينه هو لمسة نهائيّة مخمليّة مرهفة ونضرة.

كمال طويل الأمد

تمّ تطوير Diorskin Forever Perfect Cushion مع تكنولوجيا Air Cushion المسجّلة ببراءة اختراع، وهو يجمع ما بين إسفنجة بشكل وسادة شديدة الكثافة، وتركيبة سائلة جداً، وعلبة محكمة الإقفال، وأداة وضع فائقة النعومة، ما يحافظ على جودة العناصر الملوّنة ومنافع مكوّنات العناية بالبشرة كلّما تمّ فتح المستحضر.

وبالتالي فإنّ البودرة الفائقة الرقّة المزيلة للمعان تمنحك على الفور اللمسة النهائيّة المشرقة غير اللمّاعة.

واللون يبقى ثابتاً ولا يتغيّر، وتتمّ المحافظة عليه بشكل مثاليّ من الصباح حتى المساء بفضل تكنولوجيا Colour-Lock. فهي تؤمّن ثباتاً نموذجياً واللون يبقى على حاله طوال اليوم، أثناء الحرّ والرطوبة، حتى في الظروف القاسية للغاية.

خلاصة العناية بالبشرة Skincare Essence "ذات تأثير إخفاء المسام" تساعد البشرة على "استعادة التوازن" من تلقاء نفسها. تصبح بنية البشرة مصقولة ومرهفة، وتختفي الشوائب وتتحسّن البشرة.

عند استخدامه وحده في الصباح، يحرص Diorskin Forever Perfect Cushion على منحك نتيجة ماكياج مثاليّة ونضرة. وبما أنّه سهل الحمل فهو مثاليّ أيضاً لوضع اللمسات التصحيحيّة في أيّ وقت من اليوم، من أجل إبقاء البشرة نضرة.

يتوفّر Diorskin Forever Perfect Cushion بـ6 ألوان، ويغطّي احتياجات كافة ألوان البشرة.

اكتشفي اللون الذي يلائم لون بشرتك

DIORSKIN FOREVER FLUID

يؤمّن Diorskin Forever Fluid بشرة مثاليّة، متجانسة وخالية من الشوائب من الصباح حتى المساء، بالإضافة إلى الإشراق شبه اللمّاع والراحة، كما يؤمّن ثباتاً يدوم طويلاً لمدّة 16 ساعة* وتألّقاً وإطلالة مثاليّة.

هذا المستحضر ضروريّ ضمن مجموعة Diorskin Forever، وهذا السائل الفوريّ الذي يدوم طويلاً ويجعل البشرة مثاليّة يتمّ تطويره بألوانٍ جديدة تساهم أكثر فأكثر في كمال البشرة.

* تقييم ذاتيّ بعد وضع مستحضر الأساس. العيّنة = 21 امرأة

مجموعة ألوان دقيقة

البشرة المثاليّة تكمن في الحصول على لمسة نهائيّة متجانسة تدوم طويلاً بقدر أهمّية أن يكون اللون مرهفاً.

ومن أجل أن يلعب دوراً تصحيحياً أو يعزّز البشرة، يجب أن يحاكي الدرجات اللونيّة للبشرة ومسحاتها اللونيّة بأكبر دقّة ممكنة. بعد سنوات من الخبرة في الكواليس، اكتسبت Dior فنّ الألوان، وأتقنت الدرجات اللونيّة التي تشكّل كلّ الفرق. هذه الخبرة ساعدت Dior على ابتكار 4 ألوان جديدة وقد تمّ العمل على درجاتها اللونيّة بدقّة متناهية كما يفعل الصائغ من أجل إكمال المجموعة الحاليّة.

يتوفّر Diorskin Forever Fluid الآن بـ 28 لوناً وهو يمنح كلّ امرأة فرصة إيجاد اللون المثاليّ من أجل تعزيز بشرتها بلمسة من المثاليّة والكمال.