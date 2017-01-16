عودة 397 مصريًا ووصول 120 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

(أ.ش.أ)

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، عودة 397 مصريًا، ووصول 120 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح مدير الأمن، في تصريح اليوم، إن المنفذ استقبل 397 مصريًا، بينهم 305 وصلوا بشكل شرعي و92 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 650، بينهم 279 مصريًا و371 ليبيا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 75 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 120 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.