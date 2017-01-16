أخبار عاجلة

انتظرونا .. حكاية كل بيت .. بدءآ من الجمعة 21 أبريل الساعة 6 مساءً على dmc -
الهدف الثاني لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جامبرينا في الشوط الأول 2 - 2 -
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو -
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

عودة 397 مصريًا ووصول 120 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

Google+ Print
عودة 397 مصريًا ووصول 120 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم عودة 397 مصريًا ووصول 120 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

منفذ-السلوم

(أ.ش.أ)

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، عودة 397 مصريًا، ووصول 120 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح مدير الأمن، في تصريح اليوم، إن المنفذ استقبل 397 مصريًا، بينهم 305 وصلوا بشكل شرعي و92 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 650، بينهم 279 مصريًا و371 ليبيا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 75 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 120 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا